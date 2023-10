Facebook et Instagram payants sans publicité en Europe, mais uniquement pour ceux qui le souhaitent

Nous croyons fermement en un Internet gratuit financé par la publicité et continuerons à offrir un accès gratuit à nos produits et services, quels que soient nos moyens financiers. Nous nous engageons à garder les informations des personnes privées et sécurisées, conformément à nos politiques et au règlement européen sur la protection des données. Afin de respecter la réglementation européenne en constante évolution, nous introduisons la possibilité de souscrire un abonnement dans l'UE, l'EEE et la Suisse. En novembre, nous offrirons aux personnes qui utilisent Facebook ou Instagram dans ces régions la possibilité de continuer à utiliser ces services personnalisés gratuitement avec de la publicité, ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités. Les informations des personnes qui décident de s'abonner ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.