Les Technos #419 : DJI Osmo Pocket 3 : pourquoi et comment stabiliser ?

Intro (00:00:00)• A comme Arduino (00:02:50) : Se connecte à Elastic Search. Un client pour la collection d'information horodatée. (Sources : https://tinyurl.com/ymbgutlw et https://tinyurl.com/ys8wvsx2) • E comme Espace (00:10:09) : La sonde Voyager 1 a été mise à jour. Le code en Fortran 5 de la sonde Voyager 1 a été mis à jour après 42 ans et après avoir parcouru 24 milliards de km . (Sources : https://tinyurl.com/ymlll93q https://tinyurl.com/ym62l3nk et https://tinyurl.com/ypr7xpqd) • L comme Leica (00:16:51) : L'AI ne passera pas par elle. Le premier APN avec Content Authenticity Initiative. (Source : https://tinyurl.com/2x363ovt) • M comme Mot de passe (00:24:01) : Proton se lance dans le partage de mots de passe. Proton Pass ajoute une fonctionnalité de partage de mots de passe sécurisée.• S comme Shaper Trace (00:28:53) : Du croquis au vecteur. Tracer précis au millimètre près pour CNC et imprimante 3D. (Source : https://tinyurl.com/ypnw538y) • S comme Stabilisation (00:37:05) : Sortie de la DJI Osmo Pocket 3. DJI a présenté la Osmo Pocket 3. (Sources : https://tinyurl.com/ynrcmt88 et https://tinyurl.com/2x9fn827) *** Dossier : Osmo Pocket 3 : pourquoi et comment stabiliser ? *** (00:46:26) :• La stabilisation en vidéo: pourquoi (short intro) (Source : https://tinyurl.com/ytr25s24) • Les débuts (Source : https://tinyurl.com/y2rzwcph) • La stabilisation numérique (Source : https://tinyurl.com/ypzevqc3) • La stabilisation optique / mécanique (Source : https://tinyurl.com/yoynu3ks) • Cas d'usage: les drones (Pourquoi stabiliser images drone? Méthodes? Conseils)• Nacelles• Cas d'usage et évolution: Cinéma