Les Technos #418 : X (Twitter) : Quelles alternatives ?

Intro (00:00:00)• A comme Apple (00:02:42) : Quand les mises à jours se font en boîte. Apple planche sur un système permettant de faire les mises à jours des iPhones dans leur boite dans le magasin. (Sources : https://tinyurl.com/yvzze7hz et https://tinyurl.com/yrw7sdoo) • E comme Ehang (00:10:00) : Quand il vole enfin tout seul ! Le chinois Ehang obtient l’autorisation de déployer ses taxis volants autonomes. (Sources : https://tinyurl.com/ytddyxy2 et https://tinyurl.com/yldafuld) • M comme Manifesto (00:16:32) : Quand Marc parle, on écoute. Marc Andressen, le cofondateur de Netscape, publie un brillant manifesto pour la technologie, l'intelligence, l'économie et la croissance. (Source : https://tinyurl.com/ywxe4am9) • P comme Pneus (00:24:10) : Quand ils s'usent encore plus vite . Les voitures électriques actuelles émettent beaucoup de particules, en voici la preuve. (Source : https://tinyurl.com/yp6lndu5) • R comme Rapid Reset (00:32:41) : Quand on absorbe 754 millions connexions chaque seconde. Google, AWS et CloudFlare absorbent une nouvelle attaque DDOS qui genere 750 millions de requetes par seconde. (Sources : https://tinyurl.com/yvqnft9m et https://tinyurl.com/yknqgcag) • R comme Recyclage (00:42:29) : Quand ton ancien appareil photo sert encore. Transformez votre appareil photo argentique en appareil numérique grâce à ce boîtier 35 mm. (Sources : https://tinyurl.com/ykhaq4qk et https://tinyurl.com/yv5sapz6) ** Dossier : X (Twitter) : Quelles alternatives ? ** (00:50:10) :• Quand les alternatives existent (Source : https://tinyurl.com/ytcnyc59) • Quand les réseaux sociaux décentralisent (Sources : https://atproto.com/ https://tinyurl.com/yd66akhj et https://tinyurl.com/297wkmxc) • Quel réseau pour quel usage ?