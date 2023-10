Les Technos #417: Meta Quest 3, Apple Vision : pour qui, pour quoi ?

Intro (00:00:00)• A comme AI (00:02:30) : Le cunéiforme facile grâce à l'intelligence artificielle. Le cunéiforme traduit en anglais grâce à une intelligence artificielle. (Sources : https://tinyurl.com/yqzvsyor et https://tinyurl.com/ylpqtw6g) • B comme Batterie (00:11:08) : Mecaware lève 40M€ pour un nouvelle façon de recycler les batteries. Utiliser du CO2 pour récupérer les métaux rares des batteries. (Sources : https://tinyurl.com/ykgbytgu et https://mecaware.com/) • F comme Firefox (00:19:25) : Un bug vieux de 22 ans corrigé. Un développeur Firefox de 23 ans corrige un bug vieux de 22 ans. (Source : https://tinyurl.com/ylgeo6fr) • M comme Mont-Blanc (00:25:01) : Comment mesure-t-on précisément le Mont-Blanc? 480? mètres de haut en fonction du vent. (Sources : https://tinyurl.com/ypb454es et https://tinyurl.com/ykztuwvr) • S comme Starlink (00:34:16) : Une empreinte carbone 30 fois supérieure à l'Internet terrestre. Starlink aurait une empreinte carbone trente fois plus élevée que l'Internet terrestre. (Sources : https://tinyurl.com/ysfyzn8u et https://tinyurl.com/ywmeuu4n) • T comme Taxi (00:39:57) : Les premiers bateaux taxi en Finlande. Callboat inaugure ses bateaux autonomes . (Sources : https://tinyurl.com/yu9lhtuj et https://callboats.com/) ** Dossier : Meta Quest 3, Apple Vision : pour qui, pour quoi ? ** (00:47:24) :• Spécificités de ces deux casques (Sources : https://tinyurl.com/yroko55z https://tinyurl.com/ykprv4qm et https://tinyurl.com/yug378l6) • La diversité de l'offre en VR (Sources : https://tinyurl.com/yrdfuy6v et https://tinyurl.com/yv37lljl) • La VR, l'AR, qu'est ce que c'est ? (Source : https://tinyurl.com/y4orupac) • Exemples d'applications non ludiques (Sources : https://tinyurl.com/yp5okn8z et https://tinyurl.com/ylwnk8qp)