Les Technos #416 : Le VPN, fausse ou vraie bonne idÃ©e ?

Intro (00:00:00)• C comme Code (00:03:47) : Lisons le code source Windows avec Dave Plummer. Dave Plummer nous lit le code source du Task Manager de Windows. (Sources : https://tinyurl.com/ynfpugvf et https://tinyurl.com/yk83ol69) • C comme Compression (00:12:46) : La compression video qui sauvera Internet. Deep Render annonce que sa technologie de compression video IA sauvera Internet. (Source : https://tinyurl.com/yu6fuxbv) • K comme Kessler (00:22:36) : SpaceX est-il en train de compromettre notre sécurité? SpaceX va-t-il déclencher l'effet Kessler et gêner la conquête spaciale? (Source : https://tinyurl.com/yqrxmqpt) • N comme Nvidia (00:29:53) : Ray reconstruction aujourd'hui, Neural rendering demain. Après la sortie du DLSS 3.5 (Ray Reconstruction), Nvidia annonce aller vers le Full Neural Rendering. (Sources : https://tinyurl.com/yo9s5p5r https://tinyurl.com/29za7ypk et https://tinyurl.com/ycxukrbn) • S comme Sticker (00:37:11) : Et on lui pèlera le méta-vatar! Meta et son Avatar IA, déjà dans la controverse. (Source : https://tinyurl.com/yvw7yzmc) • Z comme Zetta (00:43:16) : La course vers le Zettaflop est lancée. Tachyum dévoile un supercalculateur avec une puissance de 50 Exaflop, 8 Zettaflop pour l'entrainement de modèles IA. (Sources : https://tinyurl.com/ysqk5wa2 et https://www.tachyum.com/) ** Dossier : Le VPN, fausse ou vraie bonne idée? ** (00:51:49) :• La fin du VPN en France? (Source : https://tinyurl.com/ynq4ej7u) • Le VPN, c'est quoi, et pourquoi? (Source : https://tinyurl.com/yw23hqml) • Après le VPN, le début du tunnel? (Source : https://tinyurl.com/yrh2fj29)