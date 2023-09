Les Technos #415 : L'USB-C, la connectique unique ?

Intro (00:00:00)• A comme Acoustique (00:04:55) : Des enceintes pour isoler le son dans une pièce. Des enceintes robotisées pour créer des bulles insonorisées dans une pièce. (Sources : https://tinyurl.com/24k34rxx et https://tinyurl.com/22fqy9lg) • C comme Cloud (00:09:43) : En route pour la "décloudification" ! 37signals (l’éditeur de Basecamp) économise des millions en sortant du cloud. (Source : https://tinyurl.com/24sm2rgn) • I comme Impression 3D (00:19:16) : Un matériau imprimé en 3D similaire aux tissus biologiques. Un nouveau matériau d'impression 3D capable de reproduire les propriétés d'un tissu biologique. (Sources : https://tinyurl.com/2at3modl et https://tinyurl.com/29m2d6as) • L comme LiDAR (00:24:57) : Quand les allemands (ZF, Bosch) jettent l'éponge ! Et si les Tesla de Musk avaient une bonne vue sans LiDAR. (Source : https://tinyurl.com/2796blfl) • M comme Microsoft (00:34:17) : Mise à jour de Windows 11: de nombreuses nouveautés. La dernière mise à jour de Windows 11 22H2 apporte de nombreuses nouveautés. (Sources : https://tinyurl.com/22ge8zp7 et https://tinyurl.com/2copcmk7) • W comme Wéménon (00:40:34) : Faire des enfants dans l'Espace c'est pas conseillé. SpaceBorn United, la startup du 7ème ciel. (Sources : https://tinyurl.com/27atvypj et https://tinyurl.com/2c3my4gx) ** Dossier : L'USB-C : la connectique unique ? ** (00:45:20) :• Les connectiques informatiques : du port parallèle à l'USB 3,1 (Sources : https://tinyurl.com/y3yvlrej https://tinyurl.com/22nlwruj et https://tinyurl.com/htfwuus) • L'USB-C une connexion à tout faire ! (Sources : https://tinyurl.com/2b4v55u4 https://tinyurl.com/29cl5fm6 et https://tinyurl.com/28p23lyu) • Apple forcé à l'adopter (Source : https://tinyurl.com/2a5bwh69) • Et après...