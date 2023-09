Xbox Game Pass : le prix augmentera à l'avenir

Tout d'abord, je voudrais souligner que nous souhaitons toujours donner à l'utilisateur la possibilité de choisir comment construire sa bibliothèque. En fait, vous pouvez vous abonner au Game Pass et jouer, ou simplement acheter le jeu que vous souhaitez. J'ajouterais que des millions d'utilisateurs se sont actuellement abonnés au Xbox Game Pass, et beaucoup d'entre eux en sont satisfaits. J'ajouterai cependant que même si le principe principal est d'offrir plus de valeur, il est inévitable que le prix augmente à l'avenir. Nous avons récemment augmenté les prix une fois, mais la décision a été prise après mûre réflexion. Nous pensons qu'il est important de fournir des services reconnus comme ayant une valeur suffisante même en cas d'augmentation des prix.

Phil Spencer , PDG de Microsoft Gaming , a déclaré lors d'une nouvelle interview organisée au Tokyo Game Show 2023 que le prix du Xbox Game Pass augmentera à l'avenir, promettant cependant que dans ce cas une offre adéquate au coût sera toujours proposée aux fans de l'abonnement. Ces déclarations de Spencer ont été spécifiquement partagées lors d'une conversation avec le portail en ligne japonais Game Watch, où le responsable a effectivement admis que le prix du Game Pass augmenterait dans un avenir proche, précisant qu'à ce stade, l'offre sera ajusté.Concernant la dernière étape, on rappelle que Microsoft a récemment augmenté le prix des consoles Xbox Series.