Les Technos #413 : Google fête ses 25 ans

Intro (00:00:00)• D comme Deprecated (00:02:48) : Microsoft : pour eux c'est plié ! Microsoft enterre Wordpad, la surface Duo et le créateur du ppt. (Sources : https://tinyurl.com/yroo54jk et https://tinyurl.com/ymsht89a) • E comme Electricité (00:11:56) : Quand des bactéries produisent du jus . Des scientifiques Suisses inventent une méthode pour produire de l’électricité avec une bactérie et de l’eau usée. (Sources : https://tinyurl.com/yls9s34u et https://tinyurl.com/ysbeu9yu) • F comme France identité (00:19:13) : Numériser votre pièce d'identité mais pas pour tout. La carte d'identité sur Smartphone, Enfin ! (Source : https://tinyurl.com/yqeavf7k) • i comme iPhone (00:24:47) : Quand c'est (ou pas) l'heure d'un nouvel iPhone. Keynote Apple : iPhone 15, Apple Watch 9, AirPods Pro… nos attentes pour la conférence. (Sources : https://tinyurl.com/ys45dqpm https://www.apple.com et https://tinyurl.com/yrbejp8j) • L comme LNN (00:35:11) : Liquid Neural Network. Ca avance encore à grands pas en IA. (Source : https://tinyurl.com/ys9a6xmg) • V comme Vidéo (00:41:17) : Quand t'as plus besoin de faire du montage . Créer une vidéo YouTube de 15 minutes à partir d'un simple prompt ? C'est possible... (Sources : https://tinyurl.com/yq5sc6fv et https://tinyurl.com/ytetdjf4) *** Dossier : Google fête ses 25 ans *** (00:46:58) :• La genèse : un algorithme révolutionnaire PageRank (Source : https://tinyurl.com/ysuohzeo) • L’expansion : rachats, projets viables et moins viables (Sources : https://tinyurl.com/yl55zccz https://tinyurl.com/ynn6c44j et https://tinyurl.com/yq92fjyj) • Les succès autre que le moteur de recherche :Chrome et Android (Source : https://tinyurl.com/ym5kxo8c) • Et l'avenir : Que sera Google dans 25 ans? (Sources : https://tinyurl.com/ymaal32n https://tinyurl.com/yv6z6xjb et https://tinyurl.com/ybse7qnu)