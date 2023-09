Les Technos #412 : C'est la rentrée

Intro (00:00:00)• C comme Clone (00:03:28) : Avec Delphi, on clone à l'envie . Delphi, le nouvel outil pour cloner la voix et la manière de s'exprimer. (Source : https://tinyurl.com/27b2vqfu) • L comme Lune (00:10:58) : Quand la NASA souhaite récupérer des déchets. Les scientifiques veulent récupérer les déjections laissées sur la lune. (Source : https://tinyurl.com/25nynek4) • M comme Miracle (00:15:36) : Le miracle de la technologie rend la parole à une paralysée. Une IA permet de rendre la parole à une américaine via un avatar. (Source : https://tinyurl.com/2bate88a) • P comme Palm (00:22:21) : Quand Openheimmer utilise un Palm Pilot. Imax utilise des Palms émulés pour la projection des films 70mm. (Sources : https://tinyurl.com/2kxbesmb et https://tinyurl.com/2l93lw6e) • P comme Pub (00:28:02) : Google Chrome commence à activer les Topics API. Google Chrome prépare sa fin des cookies tiers, mais c'est quoi le Topics API? (Source : https://tinyurl.com/235m3vvr) • T comme Train (00:39:41) : Quand on hacke les trains. Une simple communication radio a forcé l'arrêt de dizaines de trains en pologne. (Sources : https://tinyurl.com/28kdxhq6 https://tinyurl.com/2cqp67rj et https://tinyurl.com/lfs4p83)