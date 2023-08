Les Technos #411 - août 2023

Intro (00:00:00)• D comme DDR4 (00:03:39) :De la DDR4 de récupération se retrouve dans des produits neufs. Des puces de DDR4 usagées se retrouvent dans des kit de ram neufs et autres appareils. (Sources : https://tinyurl.com/29q994yw • E comme ESMC (00:10:58) :Tu connaissais TSMC, tu vas connaitre ESMC. Quand c'est l'Asie qui délocalise en Europe. (Sources : https://tinyurl.com/27lw5jnf • I comme Intel (00:17:45) :Downfall et son correctif font grincer des dents. La faille de sécurité downfall affectant multiples générations de processeurs intel, et le correctif qui peut faire perdre jusqu'à 39% de performances d'après les tests. (Sources : https://tinyurl.com/2cjety87 • I comme IoT (00:24:54) :Auchan Go : des magasins autonomes sous nos latitudes. Les enjeux SI des magasins autonomes. (Sources : https://tinyurl.com/2ykkqwnx • L comme Linux (00:33:51) :Fedora arrive sur les Macs M1 et M2. La distribution Linux Fedora arrive prochainement pour les Mac équipés de processeurs M. (Source : https://tinyurl.com/28zza9tu) • R comme Risc-V (00:39:07) :Qualcomm s'associe pour sortir de l'architecture ARM. L'open source tire son épingle du jeu dans les puces. (Sources : https://tinyurl.com/2xryn8xv • S comme Supraconducteur (00:45:47) :Le monde en ébullition pour le LK-99. La saga du supraconducteur "magique" LK-99. (Sources : https://tinyurl.com/22rxszbk • V comme VAE (00:54:53) :Le secteur tremble ! VanMoof en faillite partour en Europe. (Sources : https://tinyurl.com/2xlc8fhh • Y comme Ysontcousins (01:03:03) :Ils sont cousins. Les CEO d'AMD et Nvidia sont petits cousins. (Source : https://tinyurl.com/29lxw6ly)