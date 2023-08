Call of Duty HQ, a annoncé le hub de toute la série qui comprend Call of Duty: Modern Warfare 3

" En commençant par Modern Warfare II et Warzone, puis avec Modern Warfare III et au-delà, les joueurs pourront gérer tout leur contenu en un seul endroit, que nous avons appelé Call of Duty HQ, ce qui leur permettra de sélectionner plus facilement les jeux et les modes qu'ils envie de jouer"

Activision a annoncé Call of Duty HQ , un véritable hub dédié à la célèbre série de jeux de tir de l'éditeur qui sera également compatible avec le très attendu Modern Warfare 3 , arrivant sur le marché ce 10 novembre. Activision a donc confirmé en substance ce qui a été déclaré par certains initiés bien connus au cours des dernières heures, qui ont parlé d'un changement d'époque à venir pour la série CoD.Sur le site officiel d'Activision on peut lire le passage suivant :Il semble donc qu'avec cette annonce l'éditeur américain entende transformer CoD en une véritable plateforme de live-service, capable de se développer au fil des années grâce à la sortie constante de nouveaux contenus, sans pour autant se limiter à la sortie annuelle d'un nouveau jeu. Suite à cette annonce, l'éditeur a déclaré que Call of Duty: Modern Warfare 3 est un chapitre "spécial" dans l'histoire de la franchise, car il sert de suite directe à Modern Warfare 2 qui est arrivé sur le marché l'année dernière.