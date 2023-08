Lorsqu'un bogue de sécurité Chrome est corrigé, le correctif est transmis au référentiel de code source public de Chromium. Le correctif est alors accessible au public et découvrable. Une fois le correctif publié, les personnes de Chrome travaillent pour tester et vérifier le correctif et évaluer les correctifs de bogues de sécurité pour rétroporter vers les branches de version concernées. Les correctifs de sécurité qui affectent le canal stable attendent la prochaine mise à jour du canal après le rétroportage. Le temps entre l'arrivée du patch et l'envoi d'une mise à jour de canal stable est le patch gap.

Si une mise à jour est disponible, mettez-la à jour immédiatement à chaque fois !