PlayStation 5 Slim, les nouvelles rumeurs émergent

Je dirais qu'il est environ 5 cm plus court, mais pas beaucoup plus fin. Il a une courbure étrange au centre avec des ventilateurs plus petits. Le lecteur optique est moins déformé et semble étrange. Il y a deux bandes noires hideuses sur les deux côtés du boîtier. Il y a deux USB-C en façade. Au verso se trouvent les symboles inutilement gravés.

De nouvelles rumeurs concernant la PlayStation 5 Slim ont fait surface sur le net et elles ne sont pas particulièrement excitantes. Pour les diffuser, c'est un leaker présumé qui prétend avoir vu le nouveau design de la console Sony et ne pas l'avoir trouvé du tout invitant. Voici comment la source des nouvelles rumeurs écrit sur X :En général, selon le leaker, Sony devrait avoir honte d'appeler une console qui est pratiquement la même que l'actuelle "Slim". Il n'est cependant pas clair s'il ne s'agit que d'un prototype ou d'un projet final. Encore moins clair est de savoir si le leaker est fiable ou non. En fait, les commentaires semblent beaucoup trop haineux. Ce qui est certain, c'est que les rumeurs sur PlayStation 5 et Slim se poursuivent, alors qu'il n'y a rien d'officiel. Les seules mises à jour côté matériel pour PlayStation concernent la nouvelle PlayStation Q , l'appareil conçu pour les jeux en streaming, qui est également salué par des commentaires pas trop gentils.