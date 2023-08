Zoom vous utilisera pour former son IA (mais avec votre consentement)

10.2 : Les clients "autorisent l'accès, l'utilisation, la collecte, la création, la modification, la distribution, le traitement, le partage, la maintenance et le stockage des données générées par le service" à "toute fin", y compris "l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle (y compris pour la formation et fins de réglage



10.4 : Les clients "accordent par la présente à Zoom une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de droits, sous-licenciable et transférable" pour utiliser leurs données à des fins telles que le "développement de produits et de services", l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.

Bonjour, je suis le COO de Zoom. Nous n'utilisons actuellement pas de contenu audio, vidéo ou de chat pour former des modèles d'IA et nous ne le ferions pas sans le consentement du client. Veuillez consulter notre blog.

Pour l'IA, nous n'utilisons pas de contenu audio, vidéo ou de chat pour former nos modèles sans le consentement du client.