Google fête les 10 ans de KitKat à sa manière

En juillet 2023, le nombre d'appareils actifs sur KK est inférieur à 1 %, car de plus en plus d'utilisateurs passent aux dernières versions d'Android. Par conséquent, nous ne prenons plus en charge KK dans les futures versions des services Google Play. Les appareils KK ne recevront pas les versions APK de Play Services supérieures à 23.30.99.

Ayant un niveau de diffusion inférieur à 1%, le moment est venu pour BigG de retirer le système d'exploitation Android 4.4 KitKat. Ce qui signifie plus de mises à jour pour Google Play Services , le composant qui permet de gérer et de mettre à jour toutes les applications et plateformes Google quels que soient les fabricants. La nouvelle vient directement du site Android Developers Blog , qui écrit textuellement :Le fait est que, malgré une diffusion de 0,5%, cela équivaut toujours à 15 millions de smartphones et tablettes actifs. Bien sûr, le support devra s'arrêter quelque part , et Google a tout à fait raison d'arrêter le développement de cette version, mais le problème de fragmentation demeure. Selon le même rapport, en effet, en mai 2023, la version d'Android la plus populaire au monde est 11 ( 23,1%), avec 12 en deuxième position (16,3%). Quelques mois seulement après la sortie d'Android 14, Android 13 n'est installé que sur 15 % des appareils dans le monde, et ce malgré les engagements des principaux fabricants à fournir des mises à jour plus longues et plus rapides.