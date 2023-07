Les Technos #410 - Juillet 2023

Intro (00:00:00)A comme Avion (00:02:32) : Google prépare un nouveau mode avion. Google dépose un brevet pour un mode avion qui s'active tout seul en fonction de plusieurs facteurs externes. (https://tinyurl.com/2jnnpvhx)C comme Ceinture (00:08:51) : La ceinture qui valait des dizaines de milliers d'euros. Un nouveau type de passeur en vogue, celui de matériel High Tech en Chine. (https://tinyurl.com/23hqgoyj)E comme Espace (00:12:55) : Quand Starlink parasite des ondes radios réservées. Starlink: les satellites parasitent une fréquence radio réservée aux astronomes. (https://tinyurl.com/2ekm5ewv | https://tinyurl.com/2ptbk29a) L comme Li-Fi (00:16:07) : Et la lumière fût, enfin Fi, ou ...? Le LiFi devient un standard IEEE officiel. (https://tinyurl.com/2jk8ff7m)M comme Médecine (00:24:24) : Quand l'IA aide à lutter contre les maladies rares. Des chercheurs belges identifient la cause d'une maladie rare et un possible traitement grâce à l'IA. (https://tinyurl.com/2ovgxqsd | https://tinyurl.com/2hkn3wcv) N comme Nuc (00:29:01) : L'Euh-Nuque, c'est finiiii. Intel abandonne la production des NUCs. (https://tinyurl.com/27xby7zu)P comme Plasma (00:38:32) : Une nouvelle technologie de réduction de bruit mise au point. L'EPFL met au point une technologie de réduction de bruit active par ionisation de l'air. ( https://tinyurl.com/2ojftwor P comme Plomb (00:43:21) : Ainsi plomb plomb plomb, les petites marionnettes. AT&T et Verizon ont du plomb dans l'aile, ou les câbles. ( https://tinyurl.com/2jc4qwfu)