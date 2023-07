Microsoft et Activision prolongent officiellement la date de clôture de l'acquisition

"La décision récente aux États-Unis et les approbations dans 40 pays confirment que l'accord est bon pour la concurrence, les joueurs et l'avenir des jeux vidéo. Compte tenu des approbations réglementaires mondiales et de la confiance des entreprises dans le fait que la CMA reconnaît désormais qu'il existe des recours disponibles pour répondre à leurs préoccupations au Royaume-Uni, les conseils d'administration d'Activision Blizzard et de Microsoft ont autorisé les entreprises à ne résilier l'accord qu'après le 18 octobre".

Microsoft et Activision Blizzard viennent d'annoncer qu'ils ont prolongé le délai pour conclure la fusion, en attendant le résultat des négociations avec les régulateurs britanniques. Les deux parties auront jusqu'au 18 octobre pour finaliser la gigantesque acquisition, après avoir raté le délai de l'accord initial fixé à hier 18 juillet 2023. Lulu Cheng Meservey, CCO et vice-présidente exécutive des affaires générales d'Activision Blizzard, a partagé le tweet suivant :Microsoft et Activision Blizzard ont convenu d'une indemnité de résiliation plus élevée et de nouveaux accords commerciaux pour le règlement. Des frais de résiliation, payables si Microsoft ou Activision se retirent de l'accord, sont désormais fixés à 3,5 milliards de dollars si l'accord ne se conclut pas d'ici le 29 août, et s'élèvent à 4,5 milliards de dollars s'ils dépassent le 29 août. 15 septembre sans encore finalisation. Activision a également accepté de "maintenir la société ou certains actifs de la société séparés ou de mettre en œuvre d'autres alternatives légales pour réaliser la fusion" avec les régulateurs britanniques. Nous verrons quelle sera la décision de la CMA sur cette gigantesque acquisition, l'organisme de surveillance du marché britannique devant rendre le nouveau verdict d'ici 4 à 6 semaines, après que le CAT ait confirmé la suspension de l'appel antitrust anglais .