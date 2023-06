La nouvelle IA de Google pour gÃ©nÃ©rer des selfies Ã  l'infini sans les prendre

Lorsque la photographie est arrivée, beaucoup craignaient qu'elle ne signale la fin de l'art car elle menaçait de perturber d'importantes industries créatives, telles que la peinture de paysage et le portrait. Cependant, le contraire s'est avéré être vrai. Libérés du besoin de reproduire fidèlement la réalité, les peintres se sont rendus dans de nouveaux lieux qui ont donné naissance à l'impressionnisme, au modernisme et bien plus encore.

L'intelligence artificielle change nos vies, avec des impacts profonds sur le monde du travail et sur l'utilisation des contenus, allant des textes aux images . Maintenant, Google a franchi une nouvelle étape et a présenté au Festival international de la créativité de Cannes Lions un nouvel outil qui vous permettra de générer un " nombre infini de selfies " à publier sur les plateformes sociales. En pratique, vous n'avez plus besoin de poser pour vous montrer aux autres. L'outil, appelé DreamBooth, est un modèle d'IA développé par Google Research et l'Université de Boston en 2022 qui peut générer des images à partir de la saisie de texte, tout comme DALL-E, Stable Diffusion ou Midjourney. Dans ce cas, cependant, comme l'explique Robert Wong, vice-président du Google Creative Lab, l'équipe de recherche lui a donné des images des chercheurs eux-mêmes en tant que données d'entraînement pour lui permettre de créer des flux infinis de contenu personnalisé. L'idée est de donner aux influenceurs un outil qui peut potentiellement réduire le temps de prise de selfies et créer un flux cohérent avec leur marque. James Manica, vice-président senior de la recherche, de la technologie et de l'entreprise chez Google, a déclaré que l'IA aura un impact significatif sur le secteur créatif et que, comme l' invention de la photographie , l'IA pourrait avoir un effet tout aussi libérateur sur l'art. Voici l'affirmation du responsable de BigG :Ce n'est évidemment pas le seul outil de ce genre. Lensa et Headshot Pro développent également des technologies similaires, mais une question fondamentale pourrait nous faire réfléchir. La fonctionnalité aura probablement un impact sur les réseaux sociaux , mais qu'en est-il de la réalité ? Nous avons déjà abordé la question dans d'autres contextes, mais si les réseaux sociaux sont submergés de faux selfies, quelle sera la perception de la réalité par ceux qui les regardent ? Instagram a été qualifié à plusieurs reprises de l'une des pires applications pour la santé mentale des adolescents , en particulier pour les filles en raison de la pression sociale qu'elle entraîne (l'écrivain ne le dit pas, même une recherche Meta interne le prouve). Le problème est que les influenceurs ne représentent pas forcément déjà la réalité, et si leurs followers ont du mal à appréhender ce concept, poussés qu'ils sont à les imiter même de manière potentiellement dangereuse ou en tout cas nocive pour la santé mentale (en raison de la envie de plaire ou d'atteindre le niveau de notoriété et de richesse de leurs idoles), avec des images créées par IA, la situation ne fera qu'empirer . Ou peut-être (mais c'est une hypothèse assez lointaine) ils seront tous tellement dépassés par le nombre d'images qu'ils n'en pourront plus et éteindront le téléphone.