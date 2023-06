Pas de VR prévue chez Microsoft (ni sur Xbox) : Le marché est trop petit

Je pense que nous allons attendre qu'il y ait plus de marché pour le casque. Nous avons la chance de posséder les grandes propriétés intellectuelles qui sont devenues des franchises avec de grandes communautés. Nous avons une dizaine de jeux qui ont atteint plus de dix millions de joueurs jusqu'à présent, ce qui est une étape importante. C'est ce qu'on veut voir pour comprendre que le jeu a réussi, on n'en est pas encore à ce niveau avec les casques et la réalité augmentée.

Alors qu'en février 2023 Sony a lancé le PSVR2, il n'y a toujours pas de nouvelles en vue pour la future VR pour Xbox. Lors d'une interview, Matt Booty a parlé de la vision de Microsoft de la VR et par conséquent, de la réalité augmentée. Les propos du responsable des studios Microsoft lors de la conversation avec le Hollywood Reporter étaient assez clairs : celui des casques VR n'est pas un marché assez important et il semble donc qu'il faudra attendre encore un peu avant d'avoir un matériel produit par Microsoft.Ce n'est pas la première fois que Microsoft s'exprime sur la VR : en prenant du recul, déjà en 2021 l'entreprise avait explicitement déclaré que les casques ne faisaient pas partie des priorités. Pour le moment, il semble que l'entreprise ne souhaite pas explorer le domaine, donc tous ceux qui commençaient à se demander quand les nouvelles arriveront à cet égard devront patienter encore un peu.