Xbox One : Microsoft confirme la fin du support

Le directeur de Xbox Game Studios, Matt Booty , a révélé que Microsoft ne développait plus de jeux propriétaires pour Xbox One , se concentrant désormais entièrement sur la création de titres pour Xbox Series X|S et PC . Matt Booty a confirmé cette importante nouvelle lors d'une nouvelle interview avec le portail en ligne Axios, où il a déclaré que Xbox Game Studios est désormais « passé à la Gen 9 » et a précisé qu'aucune équipe interne ne travaille sur des jeux pour la famille de consoles Xbox One, avec à l'exception de la prise en charge des jeux de service en direct encore actifs tels que Minecraft.



Booty a ensuite souligné que Microsoft ne voulait laisser personne de côté, c'est pourquoi les jeux Xbox Series X | S propriétaires sont jouables sur Xbox One via Xbox Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate. « C'est ainsi que nous maintiendrons le support » sur ces consoles également, a déclaré le dirigeant de la société américaine. Et c'était une nouveauté que beaucoup avaient déjà devinée, vu l'absence de jeux pour One dans le Xbox Games Showcase 2023 du 11 juin.