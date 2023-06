Les Technos #407 : Broderie et Tactique

• Intro (00:00:00)• B comme Broderie (00:01:30) :Machine à coudre et CNC. Parce que, pourquoi pas ? (Source : https://tinyurl.com/26zwm99a) • D comme DDoS (00:08:32) :Quand la Suisse se fait attaquer. Des pirates ont revendiqué une attaque contre des sites liés à la Confédération. Ce sont les mêmes qui avaient visé le site du Parlement, la semaine dernière. (Source : https://tinyurl.com/22zvd82w) • F comme Firefly (00:15:42) :150 millions en 2 semaines. L'IA générative démarre fort chez Adobe avec Firefly et Sensei. (Sources : https://tinyurl.com/2yxgp5yq • I comme Instagram (00:23:41) :Quand l'IA débarque sur Insta. Après Snapchat et TikTok, Instagram semble vouloir à son tour proposer un bot à la ChatGPT, capable d’interagir avec les utilisateurs. (Source : https://tinyurl.com/23qy2xzo) • M comme Maker (00:32:12) :Imprimante 3D à granulés. Moins cher, plus rapide. (Source : https://tinyurl.com/2cnbyrr5) • S comme Statups (00:39:36) :Quand les statups présentes ressemblent plus à des startups. À VivaTech, Emmanuel Macron annonce 500 millions d'euros pour l'IA. (Sources : https://tinyurl.com/284x5h8x • T comme Tactique (00:47:21) :Une tactique inhabituelle. Exercice de pensée où l'IA tue son opérateur. (Sources : https://tinyurl.com/2588mgjs • V comme Vision Pro (00:53:24) :Quand tu choisis (encore) un nom déjà pris. Vision Pro est déjà une marque désposée en Chine. (Source : https://tinyurl.com/24ftvngk)