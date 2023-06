L'interdiction des voitures Ã  essence passe devant la Cour de justice de l'UE

" Nous ne sommes pas d'accord avec cela et d'autres documents du paquet Fit for 55 et nous le portons devant la Cour de justice européenne. J'espère que d'autres pays nous rejoindront "

La route vers une réduction de 100 % des émissions de CO2 des voitures et des camions neufs dans l'Union européenne d'ici 2035 (par rapport à 2021) devient de plus en plus ardue maintenant que la Pologne a décidé de traîner la proposition devant la Cour de justice de l'UE. Et si l'objectif principal du paquet, extrêmement ambitieux mais tout aussi nécessaire pour lutter contre le changement climatique, se heurte à une résistance tenace de la part du gouvernement de Varsovie, en général toutes les propositions qui conduiront à cette décision rencontreront des obstacles plus ou moins décisifs, comme nous ont vu avec la nouvelle norme Euro 7 . Le nouveau paquet de réglementations de l'UE, approuvé plus tôt cette année, vise à réduire l'impact environnemental des bâtiments et des transports en interdisant la vente de voitures neuves à essence et diesel, mais pour la Pologne, le seul pays qui s'est systématiquement opposé à cette proposition et a voté contre les règles , manque d' une analyse appropriée des conséquences sociales et commerciales . La ministre du climat du pays, Anna Moskwa, a déclaré lundi à Radio Zet qu'elle ferait appel de la décision.Nous rappelons que le paquet Fit for 55 est un ensemble de réformes contraignantes promulguées par l'Union européenne en 2020, dans le but de réduire les émissions domestiques de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Ce paquet se compose de douze directives, couvrant le système d'échange de quotas d'émission , le règlement sur la répartition de l'effort , l'utilisation des terres et la foresterie, l'utilisation de carburants alternatifs , le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières , le fonds social pour le climat, ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime, les normes d'émissionles émissions des voitures et des camionnettes, la taxation de l'énergie , les énergies renouvelables , l'efficacité énergétique et la performance énergétique des bâtiments. Alors bloquer la vente des voitures thermiques n'est qu'un (bien qu'important pour la transition électrique) des points de ce plan beaucoup plus large, mais vu l'importance de l' industrie automobile il est particulièrement chaud. L'Allemagne , le pays européen qui a le plus d'intérêts dans ce domaine, a déjà fait sentir tout son poids sur la proposition, en exemptant les moteurs thermiques alimentés par des carburants synthétiques, les soi-disant e-carburants , ce qui ne s'est pas produit avec les biocarburants proposés par l'Italie. A ce stade, tout se jouera dans les prétoires, ce qui sanctionne en quelque sorte une défaite de la démocratie et montre encore plus combien il est compliqué de planifier une lutte contre la pollution.