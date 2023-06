Les Technos #406 : Des pommes et des lunettes de ski

Intro (00:00:00)• A comme Apple (00:02:56) :Quand la marque à la pomme insiste sur la sécurité. 10 annonces d’Apple pour préserver votre confidentialité et sécurité sur iOS. (Source : https://tinyurl.com/2dh5afdy) • C comme Chine (00:11:19) :Quand la Chine devient le 3ème avioneur mondial. COMAC va concurencer Boeing et Airbus. (Source : https://tinyurl.com/2chj4qm6) • F comme Futur (00:18:28) :Quand 2023 sonne comme Back to the Future. 2023 compte plusieurs marques qui fêtent leur 25 ans. (Source : https://tinyurl.com/25s7jgvw) • G comme Girodyne (00:25:13) :Quand tu coupes le moteur d'un hélico ! Airbus met au point son RACER. (Sources : https://tinyurl.com/24me9h53 • I comme Influenceurs (00:34:22) :Quand la France encadre les influenceurs. Guide de bonne conduite, sanctions, tout y est ! (Sources : https://tinyurl.com/2bf7xkf6 • K comme Kavea (00:46:17) :Quand les Suisses te régalent en Popcorn. Le divertissement suisse gratuit comme tu l'as jamais vu ! (Source : https://kavea.tv/fr/) • T comme Tesla (00:51:17) :Quand Tesla bat Porsche sur le Nürburgring. L'electrique, ca dépote même sur circuit. (Source : https://tinyurl.com/22lwglfv) • V comme Vision Pro (00:56:35) :Quand Apple te file des lunettes de ski. Apple officialise son casque Vision Pro et dévisse en bourse. (Sources : https://tinyurl.com/2xpdyeg5