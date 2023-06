Les Technos #405 : Satellite en bois et appareil photo sans objectif

• Intro (00:00:00)• C comme Caméra (00:02:12) :Une photo sans lentille. Une caméra basée sur un raspberry pi prend des photos via l'AI au lieu d'une lentille. (Sources : https://tinyurl.com/2hf8ap9u • D comme Doom (00:09:17) :Doom "jouable" via Télétexte. Jouer à Doom maintenant possible via ... Télétexte! (Source : https://tinyurl.com/2j658s3d) • I comme Intel (00:16:00) :Intel entrerait en compétition avec TSMC? D'après le CEO de Nvidia, les premières puces produites ont l'air bien. (Sources : https://tinyurl.com/2zvpe7jx • M comme Microsoft (00:21:29) :Et si Windows bootait à partir du cloud? Windows bootable du cloud avec Windows 365 Boot. (Source : https://tinyurl.com/2qqcdd7h) • N comme Nvidia (00:27:16) :Nvidia dévoile son nouveau supercalculateur. Nvidia dévoile le DGX GH200 basé sur les puces "Grace Hopper". (Sources : https://tinyurl.com/2e8yb4eu • R comme Ring (00:37:37) :Ring vous espionnait, Amazon passe à la caisse. (Source : https://tinyurl.com/2pkj3ddl) • S comme Satellite (00:46:06) :Un satellite en bois envoyé dans l'espace. Le Japon va envoyer un satellite en bois dans l'espace. (Sources : https://tinyurl.com/2njr724w • W comme Windows (00:52:38) :Nouvelles fonctionnalités majeures pour Windows 11 23H2. L'update Windows 11 23H2 contiendra de nouvelles fonctionnalités dont un assistant AI. (Source : https://tinyurl.com/2lwwp7q3)