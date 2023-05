Les Technos #402 : MusicLM, l'IA qui génère de la musique

Intro (00:00:00)• A comme Art (00:02:30) :YourArt ouvre ses portes. Une nouvelle plateforme de vente d'art en ligne. (Sources : https://tinyurl.com/2n3pdqcc • C comme Communications (00:08:37) :Artemis II: les communications se feront par laser. Des communications optiques pour des échanges à haut débit. (Sources : https://tinyurl.com/2ga9n26g • F comme Fairmat (00:13:50) :Le recyclage des fibres de carbone est lancée. Fairmat recycle le carbone pour Decathlon. (Sources : https://tinyurl.com/2nogpn8r • S comme Sion (00:18:58) :Mauvaise nouvelle pour les donateurs du projet Sion. Sono Motors ne remboursera sans doute pas les clients de la voiture solaire Sion. (Sources : https://tinyurl.com/2gdhmbnc • M comme MusicLM (00:23:46) :Quand l'IA se met à la musique. Génération automatique de morceaux par IA. (Sources : https://tinyurl.com/2durqcdp • F comme Fusion (00:33:31) :Microsoft s'intéresse de près à la fusion nucléaire. Microsoft achète de l'énergie propre produite à partir de fusion nucléaire. (Source : https://tinyurl.com/2fezs25x) • U comme Univers (00:37:52) :Un robot serpent pour explorer l'univers. Un robot serpent plus agile qu'un rover ? (Source : https://tinyurl.com/2qrvuy8n) • W comme Wéménon (00:44:47) :Le repas gastronomique le plus cher du monde? Zephalto propose une experience gastronomique dans la stratosphère. (Sources : https://tinyurl.com/2kltv2du