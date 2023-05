Les Technos #400 : Passkey, Cuba, trackers, UX, Juice, complotisme,...

Intro (00:00:00)• A comme Apple (00:02:44) :Apple propose un compte d'épargne . Comment faire fructifier vos sous avec Apple. (Source : https://tinyurl.com/2zznrdvg) • C comme Cuba (00:10:13) :Cuba relié à Internet grace à Orange. Arimao : Ligne sous marine entre Martinique et Cuba. (Sources : https://tinyurl.com/2f3mo3uh • G comme Google (00:14:48) :Google se lance aussi dans les passkeys, et c'est bien ! Google se lance aussi dans les passkeys, et c'est bien ! (Sources : https://tinyurl.com/2fc8m4e7 • J comme Juice (00:22:12) :Faut secouer le Juice sinon l'antenne elle reste pliée. Quelques pannes durant le déploiement de Juice. (Sources : https://tinyurl.com/2offkvjm • T comme Transatlantique (00:28:57) :Un projet de drone transatlantique. Relier Dakar à Natal à 80km/h . (Source : https://tinyurl.com/2dw43ajy) • T comme Tracker (00:34:36) :Google et Apple collaborent sur le sujet épineux des trackers. Bientôt possible de détecter des trackers sur Android et iOS. (Source : https://tinyurl.com/2zdoc9as) • U comme UX (00:40:10) :Hu.ma.ne invente l'assistant personnel videoprojecteur de (de)main ! Quand tu peux lire dans les lignes de ta main. (Sources : hu.ma.ne | https://tinyurl.com/2zh5z2uo) • W comme Wéménon (00:51:14) :Lalanne considère être employé par Twitter. Lalanne considère être employé par Twitter. (Source : https://tinyurl.com/29vc433k)