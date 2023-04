Prime Video va-t-il devenir Amazon TV ? L'enquête circule parmi certains utilisateurs

Prime Video, la destination de divertissement unique prend un nouveau nom : Amazon TV . Lorsque vous téléchargez l' application gratuite Amazon TV , tout le monde peut louer ou acheter sa nouvelle version préférée et ses films et émissions de télévision classiques. Et l'abonnement à Prime vous donne un accès illimité aux films et émissions de télévision Amazon Original comme Maja Ma et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, plus la possibilité d'ajouter à votre choix plus de 100 autres services de streaming comme Lionsgate Play et Discovery+ avec un seul mot de passe. En matière de divertissement, c'est ce que vous attendez d'Amazon - tout !

Prime Video est le célèbre service de streaming vidéo d'Amazon, inclus dans l'abonnement Prime , et désormais consolidé comme le principal poursuivant de Netflix dans la course aux salons des téléspectateurs. Pour tenter de pousser ce secteur plus loin, Amazon réfléchit cependant à un rebranding du service, et le nom choisi pourrait être le (banal) Amazon TV . En fait, Amazon a récemment mené une enquête, dont les résultats ont été consultés par le site onlytech , dans laquelle Amazon a demandé des avis sur le nouveau nom, suggérant également des alternatives possibles, notamment Amazon Stream , Amazon+ , Amazon Streaming et Amazon Premiere . En tout cas, le choix d'Amazon TV semble définitif, car il est également accompagné d'un nouveau logo (que nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous montrer) et d'une légende :Le fonctionnement ne semble pas très différent de l'actuel. Grâce à l'application du service, qui a toujours été gratuite, il est possible de louer ou d'acheter des films et des séries télévisées , tandis qu'en vous abonnant à Amazon Prime, vous aurez accès à l'ensemble du catalogue inclus. A noter que la légende fait référence à Maja Ma, un film indien. L'enquête en question a en fait été menée en Inde , mais un changement de nom de cette ampleur ne pouvait guère être une chose locale uniquement. En tout cas, il ne s'agit de rien de définitif : les entreprises mènent souvent des enquêtes sur leurs prestations, dans lesquelles des variations plus ou moins importantes de celles-ci sont supposées, mais celles-ci ne se matérialisent pas toujours réellement. Il est vrai que le secteur du streaming est particulièrement en ébullition, et si Netflix d'un côté repense beaucoup de choses , on dit qu'Amazon ne reste pas inactif.