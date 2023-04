Les Technos #398 : Trop d'I.A. ?

Intro (00:00:00)• C comme Chargeur (00:02:33) :Ayez confiance ! Ou pas, dans ces chers chargeurs. ... et le wifi ? ... et le bluetooth ? (Source : https://tinyurl.com/24l4c9r5) • E comme Elon (00:09:27) :X.AI la nouvelle startup IA d'Elon Musk. Elon Musk crée X.AI et achète des GPU en masse. (Sources : https://tinyurl.com/2y6c3fa3 • F comme Firefox (00:20:31) :Sus aux cookies ! Firefox intègre en bêta une fonction de blocage de la bannière des cookies. (Source : https://tinyurl.com/2yw4n5sl) • G comme Google (00:25:22) :l'IA de Google acquiert une compétence inattendue. L'IA de Google a acquit une compétence qu'elle n'était pas supposée avoir. (Source : https://tinyurl.com/2crhjdqw) • I comme IA (00:32:28) :Quand la presse grand public abuse des nouveaux outils. Polémique suite à un usage "abusif" de ChatGPT pour une inteview de Michael Schumacher. (Source : https://tinyurl.com/22dnn3e4) • I comme Intel (00:40:57) :Intel Meteor Lake : la révolution du cache L4. Les processeurs intel 14gen Meteor Lake vont inclure un cache L4 inédit pour des performances fortement accrues. (Source : https://tinyurl.com/2adq85qq) • N comme Nuage (00:48:46) :Il y a de l'orage dans le nuage. Les résultats d'OVH sont bons, mais moins que prévus . (Source : https://tinyurl.com/236eh4v7) • R comme RTX Remix (01:01:15) :Nvidia publie son RTX Remix en open source. Révolution graphique pour les anciens jeux grâce à RTX Remix. (Sources : https://tinyurl.com/298l5f3l