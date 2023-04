Xbox Series : Le nouvel écran d'accueil jugé trop encombré

Nous avons entendu de votre part que les modifications apportées au haut de la maison ne laissent pas assez d'espace pour profiter de vos fonds d'écran et que tout semble encombré. Nous nous efforçons d'équilibrer l'expérience, l'accessibilité, les fonctions et les besoins de notre communauté, pour vous offrir une expérience d'accueil formidable et renouvelée.

La nouvelle interface Xbox Series X|S devrait arriver courant 2023 et les utilisateurs du programme Xbox Insider ont déjà eu l'occasion de l'essayer. Le problème est que même cette nouvelle version est trop encombrée d'icônes et de références au Xbox Game Pass, à tel point qu'elle a suscité de nombreuses critiques et a également convaincu Microsoft de tout repenser. Comme le rapporte également The Verge , les plaintes des utilisateurs ont entraîné un revirement de la part de Microsoft. En fait, il semble que même les membres du programme Insider seront désormais ramenés à l'ancienne version de l'interface, en attendant que des modifications capables de donner un retour au feeddback soient prises en considération. Des commentaires qui soulignaient à quel point la surpopulation d'icônes sur l'écran d'accueil de la Xbox était telle qu'elle couvrait tous les arrière-plans personnalisés, rendant ainsi ce type de fonction inutile. Non seulement cela, mais la présence du Xbox Game Pass et de ses jeux était si élevée que toute l'interface ressemblait à une vitrine publicitaire pour le service d'abonnement. Ivy Krislov, chef de produit senior chez Xbox, a écrit :Pour le moment, il faut donc attendre et voir ce qui sortira de la tête des managers Xbox. Un écran d'accueil rafraîchi serait très utile, à condition que l'apparence générale et la convivialité restent simples, et améliorent en effet encore plus l'expérience utilisateur.