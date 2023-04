Les Technos #397 : Chatbot, Synfonium, Juice, Now Care, Elicit, Frites et Chocolat

Intro (00:00:00)• B comme Business (00:02:22) :Octave Klaba veut concurrencer Google avec Synfonium. Octave Klaba veut racheter Qwant et devenir le leader du cloud en Europe. (Sources : https://tinyurl.com/2konwcel • C comme Chatbot (00:10:40) :Quand tu peux l'avoir chez toi et pour gratos. Créer son propre chatbot, gratuitement et en fonction de ses besoins ? Vous avez du Poe, car c'est possible ! (Source : https://tinyurl.com/2zhrwol7) • D comme Détection (00:16:35) :Une reconnaissance vocale... particulière. Des lunettes font de la reconnaissance vocale sans avoir besoin du moindre son. (Source : https://tinyurl.com/2bd2gqom) • E comme Elicit (00:22:36) :Quand un moteur de recherche recense tous travaux de recherches. Elicit – Le moteur de recherche IA qui simplifie le travail des chercheurs. (Sources : https://elicit.org/ • E comme Espace (00:30:09) :L'ESA à la recherche de la vie extra-terrestre. Avec JUICE, l'ESA part à destination de Jupiter à la quête de la vie extra-terrestre. (Sources : https://tinyurl.com/2jx99cbm • F comme FBI (00:36:28) :Quand le FBI te dit que c'est pas bien. Arrêtez d'utiliser les chargeurs USB publics, demande le FBI ! (Source : https://tinyurl.com/255w6e3h) • I comme Impression 3D (00:43:38) :Quand l'impression 3D permet de lutter contre l'érosion. L'impression 3D utilisée pour lutter contre l'érosion côtière. (Sources : https://tinyurl.com/29hpg4wb • P comme Planète (00:51:08) :Quand c'est en Suisse que l'on innove. Now Care, prendre soin de soi et de la planète. (Sources : https://tinyurl.com/2k8h8dtj