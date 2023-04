Les Technos #396 : L’algorithme de Twitter, Sony ZV-E1, le cuivre d'Orange, les 50 ans du portable

Intro (00:00:00)• A comme Amazon (00:03:24) :Amazon ouvre son réseau sidewalk. Les développeurs d'appareils connectés peuvent tester le réseau sidewalk. (Source : https://tinyurl.com/2q6lcec7) • A comme Appareils (00:10:18) :Deux sorties dans le monde du vlogging. Sony ZV-E1 et Rode wireless ME. (Sources : https://tinyurl.com/27atyuy4 • C comme Conduite (00:22:03) :Quand la conduite autonome doit etre plus aggressive . Les systemes d'IA doivent apprendre de l'humain pour fluidifier le traffic. (Source : https://tinyurl.com/23pdpqd9) • H comme Hangar Y (00:27:51) :Idée de sortie scientifique, culture et nature ! Tous à Meudon pour la réouverture du Hangar Y. (Sources : https://hangar-y.com/ • L comme Lyon (00:32:44) :Quand un incubateur se transforme en société à impact. Croissance des startups mais pas à n'importe quel prix. (Source : https://tinyurl.com/26wa2vxy) • M comme Motorola (00:37:43) :Quand le téléphone portable a 50 ans. Réflexions après 50 ans d'évolution de technologies mobiles. (Sources : https://tinyurl.com/2bqppexd • O comme Orange (00:43:26) :Fini les électrons chez Orange ! Les problèmes liés au démontage du cuivre. (Source : https://tinyurl.com/2byu82l9) • T comme Twitter (00:49:01) :Quand l'algorithme de Twitter est public. Twitter publie le code source de son algorithme de recommandations de tweets. (Sources : https://tinyurl.com/2a5p87ha • W comme Wemenon (00:54:16) :Un poisson filmé à plus de 8000m de profondeur. Y'a de la vie, même très profond ! (Source : https://tinyurl.com/22bq9pnz)