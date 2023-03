Les Technos #395 : Elon Musk, Steve Wozniak et d'autres demandent une pause dans le développement de l'IA

Intro (00:00:00)• E comme Ethereum (00:02:53) :Les retraits du staking en ETH2 pour Shapella. Retirer ses coins du staking en Ethereum possible avec la mise à jour Shapella. (Source : https://tinyurl.com/2z5ceya6) • H comme Hackaday (00:07:23) :Résumé du Hackaday Berlin. Hackaday Berlin: Innovations Technologiques et Projets Incroyables. (Source : https://tinyurl.com/2zf5xl6y) • I comme IA (00:13:56) :Musk et Wozniak réclament un moratoire sur l'IA. Musk et Wozniak signent une pétition pour mettre en pause le développement de l'IA pour éviter des risques potentiels. (Sources : https://tinyurl.com/2z9gkssb • L comme Linux (00:24:28) :Ubuntu OTA1-Focal, c'est de la balle. Ubuntu OTA1-Focal, première version Ubuntu 20 pour smartphone. (Sources : https://tinyurl.com/2pmegedq • M comme Moore (00:31:37) :Gordon Moore nous a quitté. Gordon Moore, légende d'Intel connu pour sa loi iconique, décède à 94 ans. (Source : https://tinyurl.com/2lkxhww8) • P comme Piratage (00:36:53) :Github sommé de collaborer sur le hack de Twitter. Github doit révéler qui a posté ainsi que lu ou téléchargé le code de Twitter. (Source : https://tinyurl.com/2lzwyjkj) • R comme RESTRICT (00:42:11) :20 ans de prison pour utiliser un VPN? Non, le RESTRICT Act n'interdit pas TikTok aux VPN. (Sources : https://tinyurl.com/2qssghuh • T comme Twitter (00:46:48) :Pour le bot, c'est 100€ et en entreprise, ce sera le rein. Twitter lance une nouvelle API payante à plusieurs niveaux. (Source : https://tinyurl.com/2oydw7un)