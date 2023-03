Revolut de plus en plus totipotent

En plus des actions de sociétés cotées aux États-Unis, nous serons bientôt en mesure d'offrir une gamme de produits d'investissement supplémentaires, notamment des fonds négociés en bourse ( ETF ), des sociétés cotées dans l'EEE, des fonds communs de placement, des obligations, un robot-conseiller et une plateforme de négociation plus sophistiquée pour commerçants expérimentés.

Revolut continue d'étendre ses services et a annoncé l'arrivée du trading dans l'Espace économique européen (EEE), proposant des actions cotées aux États-Unis à des clients en Italie, en Belgique et en Allemagne. Plus de 1 000 actions seront disponibles au lancement , passant à 2 200 au cours des prochains mois. De plus, un dépôt d'un seul euro sur le compte sera suffisant, et tout sera gérable via l'application comme d'habitude, y compris les tendances boursières en temps réel, les graphiques et les nouvelles du marché mises à jour. Comme cela s'est déjà produit dans le passé lorsque d'autres plates-formes ont été introduites, dans ce cas également, il y aura des cours de base , pour vous familiariser avec le trading en général, et avec le système Revolut en particulier. De plus, selon Revolut, ce n'est que la pointe de l'iceberg , car les plans de l'entreprise pour les marchés boursiers sont beaucoup plus larges que cela.déclare Rolandas Juteika, Head of Wealth & Trading (EEA) chez RevolutCependant, il existe des différences selon le forfait choisi par l'utilisateur, notamment concernant le nombre d' échanges gratuits chaque mois : 1 pour les utilisateurs Standard , 3 pour les utilisateurs Plus , 5 pour les Premium , et 10 pour les membres du forfait Metal . Une fois la limite dépassée, une commission variable sera due pour opérer d'autres actions. Pour tous les détails, cependant, nous renvoyons les utilisateurs intéressés à l'application.