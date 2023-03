Les Technos #393 : ChatGPT 4 et autres IA : Nous ne sommes pas prêts ?

• Intro (00:00:00)• A comme AI (00:01:39) :Chat GPT se base maintenant sur GPT-4. Open AI passe au modèle multimodal GPT-4. (Sources : https://tinyurl.com/2e77p4zn • B comme Bitonio (00:17:16) :Silicon vous fait avaler la pilulle Bluetooth. Silicon Labs donne enfin raison à certaines thèses complotistes. (Source : https://tinyurl.com/2g4z4u4m) • C comme Crowdfunding (00:23:11) :Hypershell: un exosquelette pour les aventuriers. Un exosquelette pour aider les aventuriers sur Kickstarter. (Source : https://tinyurl.com/2o4k9puz) • D comme Débacle (00:31:51) :SVB c'est fini, et après? Faillite de la banque SVB, la bande des startups. (Source : https://tinyurl.com/2fds2zj3) • E comme Espace (00:37:29) :Projet Kuiper: Amazon lance 2 satellites en mai. Amazon veut concurrencer StarLink avec son projet Kuiper dont les deux premiers satellites seront lancés en mai. (Sources : https://tinyurl.com/2e6ayyao • F comme Fedora (00:43:35) :Fedora 38 en bêta arrive dans les cartons. Fedora 38 est proche, la bêta déjà disponible! (Source : https://tinyurl.com/2mpg936h) • G comme Glass (00:46:00) :Google Glass, c'est fini. Google arrête la vente des Google Glass et planifie la fin du support logiciel. (Sources : https://tinyurl.com/2fy36orm