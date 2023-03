OpenAI annonce GPT-4 : vous pouvez désormais utiliser des images en entrée

"Nous sommes heureux de confirmer que le nouveau Bing est basé sur GPT-4, personnalisé pour la recherche. Si vous avez utilisé le nouveau Bing en avant-première à tout moment au cours des six dernières semaines, vous avez déjà eu un aperçu de la puissance de le dernier modèle d'OpenAI. Au fur et à mesure qu'OpenAI met à jour GPT-4 et au-delà, Bing profite de ces améliorations pour s'assurer que nos utilisateurs disposent des capacités de copilote les plus complètes disponibles

ChatGPT est sur toutes les lèvres depuis un certain temps maintenant, et évidemment les développeurs qui se sont occupés de la création du chatbot travaillent toujours pour améliorer le service. À cet égard, OpenAI a récemment annoncé une nouvelle mise à jour pour GPT , ou la technologie d'intelligence artificielle sur laquelle ChatGPT est basé. La version 4 de GPT vient d'être disponible exclusivement pour les utilisateurs de ChatGPT Plus , mais arrivera probablement bientôt également pour les utilisateurs de base du chatbot. Les développeurs tiers peuvent s'inscrire sur une liste d'attente pour essayer les nouveautés de GPT-4 en avant-première et commencer à implémenter la technologie dans leurs applications. La nouveauté la plus importante de GPT-4 est certainement la possibilité d'utiliser plusieurs entrées pour le chatbot : notamment, avec GPT-4 il sera possible d'envoyer à ChatGPT une photo (en plus du texte classique), qui sera analysée par le modèle de l'intelligence artificielle. Évidemment, les réponses seront toujours textuelles.Un autre changement important concerne la longueur des requêtes que peut gérer ChatGPT : grâce à GPT-4, il sera possible d'envoyer des questions de plus de 25 000 mots , sans avoir besoin de tout diviser en plusieurs messages. De plus, avec GPT-4, le chatbot pourra fournir 40% de "réponses factuelles" en plus . Cependant, il y a des problèmes à résoudre : OpenAI a déclaré que le chatbot ne peut pas encore apprendre de manière autonome (les données auxquelles se réfère ChatGPT sont antérieures à septembre 2021), et qu'il est toujours enclin à fournir des réponses pas trop correctes en raison de " préjugés sociaux" . En tout cas, cette nouvelle version est toujours bien plus précise que la précédente. Microsoft n'a pas pu rester les bras croisés et a aussitôt annoncé que son chatbot intégré à Bing ( on en parlait ici ) utilise GPT-4 . Ce sont les mots de Yusuf Mehdi , vice-président de Microsoft (traduit de l'anglais) :