Les Technos #392 : Xerox Alto, BlackLotus, Facebook, Hotmail, Shazaam, Super Resolution, Sonos...

Intro (00:00:00)• A comme Alto (00:02:27) :50 ans apres le Xerox Alto. Une foule de technologies ont été inventées par Xerox dans les années 70. (Source : https://tinyurl.com/2hjtx48l) • B comme BlackLotus (00:11:24) :Un bootkit UEFI qui évite secureboot. Blacklotus est le premier exemple public de malware UEFI capable d'éviter le mécanisme secureboot et infecter une machine windows 11 entièrement patchée. (Sources : https://tinyurl.com/2na6uvxu • F comme Facebook (00:20:04) :Facebook met son propre browser dans son app Android. Pour mieux vous profiler, Facebook teste l'utilisation de son propre browser pour visualiser les liens dans son app android. (Source : https://tinyurl.com/2qnvjmre) • H comme Hotmail (00:27:13) :Hotmail va devenir payant. Les propriétaires d’une adresse Hotmail vont devoir passer à la caisse. (Source : https://tinyurl.com/2m6pekkn) • S comme Shazaam (00:33:50) :Ils inventent le Sazaam qui identifie les bruits de votre voiture. Une IA qui écoute les bruits suspects émis par une voiture et diagnostiquer les pannes à venir. (Sources : https://tinyurl.com/2fsznet3 • S comme Super Resolution (00:40:04) :Microsoft offre le VSR également pour certains GPU AMD. Microsoft a activé le support VSR sur Edge pour les GPU NVIDIA et AMD. (Sources : https://tinyurl.com/2qtyf7os • S comme Sonos (00:46:20) :Sonos lance de nouveaux produits. Sonos lance le ERA100 et ERA300, succésseurs du Sonos One et Sonos Play:2. (Source : https://tinyurl.com/2fzj9w23 • W comme Wemenon (00:53:42) :Mushroom Power. Une démo en laboratoire d'un PC vivant composé de... champignons. (Sources : https://tinyurl.com/2n6gubko