L'intelligence artificielle fait aussi des tatouages ​​: le premier au monde s'appelle PosAIdon

Un garçon est venu me voir pour me demander de représenter la force et la puissance de Poséidon alors qu'il sortait de l'eau. Elle l'imaginait avec de longs cheveux, une barbe pleine, et physiquement imposant, tenant un harpon. Pour donner forme à son image, nous avons confié cette description aux algorithmes et obtenu une série d'images. C'est à travers un processus de raffinement et de sélection du résultat que nous sommes arrivés au choix de celui de départ, que j'ai ensuite retravaillé en ajoutant des détails et une personnalisation supplémentaire pour arriver au design final.



Nous savions tous que l'intelligence artificielle était l'une des tendances du moment – ​​le nom de ChatGPT est devenu très célèbre – mais qu'elle puisse aussi être utilisée pour les tatouages ​​est une nouveauté à laquelle nous n'étions pas encore préparés. Pourtant, il existe déjà un premier tatouage réalisé avec l'aide de l'IA et il porte lui aussi un nom ronflant : PosAIdon . Le tatouage a été créé par l'artiste Gabriele Pellerone , le même qui a également créé le premier tatouage NFT dans le métaverse il y a quelques mois . Cependant, PosAIdon est né d'une idée complètement différente : créer un mélange d'intentions entre le client, le tatoueur et l'intelligence artificielle, pour arriver à un design unique en son genre . Comme son nom l'indique, le sujet du tatouage est Poséidon , dieu de la mer. Pour créer le dessin, Pellerone a alimenté certaines informations communiquées par le client à l' intelligence artificielle . Voici son explication complète.Il n'a pas été précisé quelle IA a généré l'image de Poséidon, mais il est possible que ce soit l'une de celles spécialisées dans la création de dessins à partir de texte, comme Midjourney . Dans tous les cas, l'image générée a ensuite été affinée par Pellerone lui-même avant de procéder au tatouage de la peau de son client. Le procédé est donc encore un peu lourd et l'intervention humaine reste importante , mais ce type d'expérimentation ouvre la porte à une toute nouvelle catégorie de tatouages ​​et de produits artistiques.