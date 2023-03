Les Technos #391 : IA : désastre écologique ?

Intro (00:00:00)• 1 comme Unique outil (00:02:48) :Quand c'est encore mieux chez Adobe. L'efficacité d'un outil Adobe pour retirer le fond de vos images. (Source : https://tinyurl.com/2eemqqxs) • 4 comme 4L (00:09:41) :Renault retrofit ses 4L grace à Rfit. "Faire rimer mythique et électrique". (Sources : https://tinyurl.com/2qbcf2ww • A comme AIPRM (00:19:49) :Quand c'est 10 fois mieux avec ce plugin. AIPRM est une extension du navigateur web Google Chrome pour ChatGPT est conçue pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à ChatGPT. (Sources : https://tinyurl.com/2gqrjkzo • E comme Energie (00:28:37) :L'IA : un désastre écologique pour les moteurs de recherche. L'IA multiplierais le coût d'une recherche Google par 10. (Sources : https://tinyurl.com/2kvtjsr8 • I comme Interdiction (00:37:14) :Quand c'est non pour TikTok aux US. Réseaux sociaux : L’interdiction totale de TikTok aux USA franchit une étape clé au Congrès. (Source : https://tinyurl.com/2hmedkpj) • P comme Prophesee (00:44:45) :Quand tu ne captes plus que ce qui change ! Une révolution française dans le monde de la vision. (Sources : https://tinyurl.com/2l5aqkvh • R comme Reuters (00:52:42) :Quand des AirTags aident des journalistes. Comment Reuters a utilisé des AirTags pour démonter les fausses promesses d’un géant de la pétrochimie. (Source : https://tinyurl.com/2h7sdn73) • R comme Rapidité (00:58:12) :Xiaomi propose une recharge de smartphone en 5min. 280W en pic nouveau record du monde. (Source : https://tinyurl.com/2fyrnpzl)