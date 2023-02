Les Technos #390 : ChatGPT open source, l'ESA et l'angle mort, Microsoft signe avec Nintendo, ...

• Intro (00:00:00)• C comme Colossal AI (00:02:02) :Un "ChatGPT" open source et accessible. Le projet open source Colossal AI réplique l'entrainement de ChatGPT et fonctionne sur des GPU grand publique. (Sources : https://tinyurl.com/2j5kv3d7 • E comme Espace (00:09:16) :L'ESA veut éliminer un angle mort qui masque certains astéroïdes. La mission NEOMIR de l'ESA veut lutter contre un angle mort pour améliorer la détection d'astéroïdes. (Sources : https://tinyurl.com/2ejob6qu • G comme Gaming (00:14:54) :Microsoft signe avec Nintendo. Microsoft signe un contrat de 10 ans pour la diffusion de jeux XBOX sur les consoles Nintendo. (Source : https://tinyurl.com/2qpfvbz4) • H comme Hydrogene (00:18:23) :Un catalyseur améliore le processus de production d'hydrogène. Des chercheurs Australiens réduisent les coûts de production de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. (Sources : https://tinyurl.com/2prwgd3e • M comme Meta (00:24:38) :Monkey see, Monkey do. Meta révèle leur service de vérification "blue tick" pour Facebook et Instagram. (Sources : https://tinyurl.com/2qsvamcy • N comme Navigateurs (00:31:17) :Microsoft veut vous dissuader d'utiliser Chrome. Microsoft insères des pubs invasives pour inciter à l'utilisation de Edge plutôt que Chrome. (Sources : https://tinyurl.com/2px9zh9k • S comme Sécurité (00:41:54) :De l'ADN dérobé par négligence. Une société se fait dérober l'ADN de 2,1 millions d'individus. (Source : https://tinyurl.com/2lellwj2) • W comme Windows (00:49:33) :Support officiel de Windows 11 sur Mac M1/M2. Microsoft supporte officiellement la virtualisation de Windows 11 sur Mac. (Source : https://tinyurl.com/2e9w9seo)