Les Technos #387 : Inception dans ChatGPT

Intro (00:00:00)• C comme ChatGPT (00:01:37) :Quand on construit une machine virtuelle dans ChatGPT. ChatGPT peux "démarrer" une machine et répondre à des invites de commande Linux. (Source : https://tinyurl.com/2fpj44bo) • C comme Covoiturage (00:10:25) :Lyon veut surveiller un peu mieux le covoiturage sur autoroute. Lyon installe des radars thermiques sur ses autoroutes. (Source : https://tinyurl.com/2627dm3y) • E comme Emulateur (00:18:14) :Quand on emule des vieilles calculatrices. L'Internet Archive distribue des émulateurs de calculatrices HP et TI. (Sources : https://tinyurl.com/2ajdzo9p • N comme NulFlix (00:23:32) :Netflix en guerre contre le partage, mais à quel prix? Netflix annonce officielement la guerre au partage de compte. (Source : https://tinyurl.com/2d4s29l9) • M comme Mode (00:30:22) :Quand les vêtements sont conçu pour ne pas être reconnus. Une startup italienne crée des vêtements qui leurent les algo de reconnaissance de personne. (Sources : https://tinyurl.com/2nf5uqul • P comme Piratage (00:33:54) :Les données des utilisateurs Google Fi dans la nature. Les données des utilisateurs Google Fi piratées. (Source : https://tinyurl.com/22vkdbzn) • S comme Stream (00:38:22) :WatchMeForever en live stream. GPT-3 génere des nouveaux épisodes de Seinfeld streamés sur Twitch. (Sources : https://tinyurl.com/2b25fgzj • T comme Twitter (00:47:07) :Twitter, c'est fini, et dire ... Twitter coupe l'API gratuite pour les développeurs. (Source : https://tinyurl.com/2yb6qccz)