Intro (00:00:00)• C comme Chiffrement (00:02:21) :Charles Quint enfin lu. (Source : https://tinyurl.com/2m4znrmz) • E comme Environnement (00:07:21) :Une carte saluée à la COP27. Climate Trace permet de situer les plus émetteurs de CO2. (Sources : https://tinyurl.com/2fhqyle8 • K comme Kite (00:14:22) :Automisation du code par l'IA. (Source : https://tinyurl.com/2qeth9mh) • N comme Neuralink (00:22:15) :Neuralink: les implants connectés sont pour bientôt. Neuralink: des implants connectés au cerveau humain dans 6 mois? (Source : https://tinyurl.com/2pjjr4nh) • O comme Onefinity (00:27:20) :Elite: CNC et servomoteurs. (Source : https://tinyurl.com/2hs372rz) • O comme Open-Source (00:38:21) :Une machine Open-Source pour fabriquer son propre filament. Polyformer vous permet de transformer vos bouteilles en plastique en filament pour imprimante 3D. (Sources : https://tinyurl.com/2fggk36q • R comme Robocop (00:43:36) :SF autorise les robots tueurs. (Source : https://tinyurl.com/2gzyhsj3) • W comme Wéménon (00:51:31) :Google: tous les moyens sont bons pour faire la pub. Google paie des animateurs pour faire la pub du Pixel 4... sans l'avoir testé. (Source : https://tinyurl.com/2poaeghs)