• A comme Alexa (00:05:43) :Amazon jette l'éponge sur Alexa. Amazon licencie l'équipe derrière Alexa. (Source : https://tinyurl.com/2lp7udkz) • D comme Deepfakes (00:13:47) :Un détecteur de deepfakes efficace à 96%. Intel a développé un système permettant de faire la différence entre un humain et un deepfakes en temps réel. (Sources : https://tinyurl.com/2e4oezza • E comme Energie (00:19:24) :La plus grosse batterie européenne en production. Tesla équipe la plus grosse batterie Européenne. (Source : https://tinyurl.com/2qpeagoj) • H comme Hypersonique (00:26:37) :Des avions à 9x la vitesse du son grâce à des moteurs chinois? La chine développe les premiers moteurs hypersonnique à Kerosene. (Sources : https://tinyurl.com/2oq8w69t • I comme iCloud (00:32:28) :iCloud une passoire pour la vie privée? iCloud ne serait pas aussi anonyme que le clamait initialement Apple. (Source : https://tinyurl.com/2g4p2j4w) • N comme NVidia (00:39:02) :Magic3D génération de modèles 3D par IA. Le système Magic3D de Nvidia permet de générer des modèles 3D à partir de texte. (Sources : https://tinyurl.com/2pqnez5n • T comme Tunnel (00:45:58) :Une connexion web au dessus de Whatsapp, c'est possible. Tunnel web sur Whatsapp, mais c'est quoi? (Source : https://tinyurl.com/2algb4nh) • T comme TSMC (00:51:17) :Des gaufres 3nm à 20000$ pièce. TSMC va facturer 20000$ par wafer 3nm. (Source : https://tinyurl.com/2plzmb8t)