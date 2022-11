Les Technos #375 : La réalité virtuelle qui tue, low code, espionnage wifi, Park4Night

• Intro (00:00:00)• A comme L'histoire de Arm (00:01:28) :Quand la BBC crée l'ordinateur de demain. L'histoire détaillée des processeurs Arm, créés pour une émission de TV. (Sources : https://tinyurl.com/2noxmgxp • C comme Casque de VR tueur (00:10:31) :Quand ton casque de VR te tue quand tu perds une vie dans ton jeu. Ce casque de réalité virtuelle peut vous tuer : si vous perdez dans le jeu, vous mourrez. (Source : https://tinyurl.com/28cls7n3) • C comme Chine (00:18:36) :Quand la Chine laisse tomber ses fusées. Les lanceurs chinois retombent sur terre sans aucun contrôle ou calculs. (Source : https://tinyurl.com/27arce3t) • E comme Espionnage (00:22:41) :Quand nos politiques suisses se font hacker . Des personnalités critiques à l'égard du Qatar, dont Berset et Cassis, auraient été espionnées. (Source : https://tinyurl.com/22honcqu) • L comme Low code (00:28:30) :Quand moins de code c'est plus de code. Le Low code a le vent en poupe dans les entreprises, mais c'est quoi ? (Source : https://tinyurl.com/2brmvho2) • P comme Park4Night (00:37:05) :Quand une app pour Vanlifeur existe depuis 12 ans! Rencontre avec le cofondateur de l'application Park4Night au Suisser Caravan Salon. (Sources : https://tinyurl.com/24myqu5e • S comme Soleil (00:47:49) :Quand tu cuis tes aliments avec du solaire. le 1er four solaire au monde qui permet la cuisson aussi la nuit ! (Sources : https://tinyurl.com/23akrgk6 • W comme Wifi (00:56:14) :Quand le wifi t'espionne. Il est possible de localiser les gens dans un building grace au wifi. (Sources : https://tinyurl.com/2c6x2nvs