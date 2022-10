Les Technos #373 : Kindle Scribe, cuisseur passif Barilla, Microsoft Voltera, PassKeys

Intro (00:00:00)• B comme BugBounty (00:02:50) :Quand un developer capture l'audio des AirPods. Un developpeur decouvre un bug dans iOS/macOS et empoche $7000 de bug bounty. (Source : https://tinyurl.com/2975rvnx) • C comme CoffeB (00:09:11) :What else? Coffee balls. Le système à capsule sans capsule. (Sources : https://tinyurl.com/28kt7ma6 • E comme Emulateurs (00:13:56) :Quand des passionnés émulent en JavaScript. Des emulateurs JavaScript pour Windows95, macOS 6 et 7. (Sources : https://tinyurl.com/296on3kh • K comme Kindle (00:19:39) :Kindle Scribe. La première liseuse 10.2’’ avec stylet d'Amazon. (Sources : https://tinyurl.com/22v3syar • P comme PassKeys (00:26:18) :Quand les Passkeys deviennent réalité. Les premiers sites web qui proposent PassKey arrivent. Plus de mot de passe. (Sources : https://tinyurl.com/2a52acwv • P comme Pâtes (00:33:35) :Le cuisseur passif Barilla. Un mode alternatif de cuisson des pâtes qui contribue à réduire les émissions de CO₂ jusqu’à 80%* par rapport à la méthode traditionnelle (*selon Barilla). (Source : https://tinyurl.com/2agdap3p) • U comme Uber (00:44:01) :Le déséquilibre des forces. Mark MacGann dit aux eurodéputés qu'Uber disposait d'un "financement presque illimité" pour faire taire les conducteurs ayant des différends juridiques. (Source : https://tinyurl.com/27brb2ln) • V comme Voltera (00:44:56) :Quand Microsoft vend des PCs Arm. Microsoft vend des kits de developpements Arm aux développeurs . (Sources : https://tinyurl.com/2a6ax3w9