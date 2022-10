Les Technos #372 : Guerre des Semi-conducteur, mode incognito de Chrome, fermes solaires dans l'espace

• Intro (00:00:00)• E comme Echec (00:03:09) :Les Google Glass ont échoué... mais pourquoi? Les Google Glass, un échec programmé par excès de confiance ? (Source : https://tinyurl.com/27ngyjpb) • E comme Energie (00:14:18) :Airbus et l'ESA s'allient pour le renouveau de l'énergie. Construire des fermes solaires dans l'espace. (Sources : https://tinyurl.com/258tdlk6 • J comme Japon (00:22:13) :Le Japon, plus au top de la technologie? Comment le Japon a décliné et des marques comme Nintendo ou Sony ne sont plus. (Source : https://tinyurl.com/2agej2ub) • S comme Semi conducteur (00:29:28) :La nouvelle guerre froide. Les Etats Unis durcissent la guerre sur les semiconducteurs. (Sources : https://tinyurl.com/222laq45 • S comme Samsung (00:38:43) :Samsung se lance à la conquête des anneaux. Samsung va concurrencer Oura Ring. (Source : https://tinyurl.com/2y7bkl55) • V comme Vélo (00:42:43) :Un vélo configurable. Vélo en kit astucieux. (Source : https://tinyurl.com/27nu6err) • V comme Vie privée (00:50:00) :Le mode incognito, pas tant que cela. Le mode Incognito de Chrome ne le serait pas vraiment. (Source : https://tinyurl.com/2h6fuojv) • W comme Wéménon (00:54:18) :Une IA comme parti politique ! Quand un parti politique est dirigé par un chatbot ! (Sources : https://tinyurl.com/2ef97hks