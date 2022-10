Microsoft défie Google et Apple : il pense à une boutique mobile pour Xbox

" La transaction renforcera la capacité de Microsoft à créer une boutique de jeux de nouvelle génération qui fonctionne sur une large gamme d'appareils, y compris les appareils mobiles, grâce à l'ajout de contenu Activision Blizzard . En s'appuyant sur les communautés de joueurs existantes d'Activision. Blizzard, Xbox cherchera à apporter le Xbox Store aux appareils mobiles, attirant les joueurs vers une nouvelle plate-forme mobile Xbox. Éloigner les consommateurs du Google Play Store et de l'App Store sur les appareils mobiles, cependant, nécessitera un changement majeur dans le comportement des consommateurs. Microsoft espère qu'en offrant bien- contenu connu et populaire, les joueurs seront plus enclins à essayer quelque chose de nouveau . »

Une découverte intéressante a été faite dans le cadre des documents déposés par Microsoft auprès de l' Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) pour l'acquisition d' Activision . Dans un passage contenu dans la documentation, en effet, il est fait référence à un futur magasin mobile Xbox . Pour être précis, la société a écrit:Bref, l'objectif de Microsoft semble être de rivaliser avec Google Play et l'App Store. Après tout, les jeux font partie des téléchargements les plus populaires sur les appareils mobiles ainsi que des achats intégrés "guides" sur divers magasins numériques. La confirmation de cela se trouve également dans la documentation présentée concernant l'acquisition d'Activision, où la société a écrit : "La transaction donne à Microsoft une présence significative dans les jeux mobiles. Les revenus des jeux mobiles de la division King et des titres tels que Call of Duty: Mobile, ainsi que les revenus auxiliaires, ont représenté plus de la moitié des revenus d'Activision Blizzard au premier semestre 2022. Les clients mobiles représentent environ les trois quarts de son MAU. Microsoft n'a actuellement pas de présence significative dans les jeux mobiles et la transaction apportera l'expertise nécessaire dans le développement, le marketing et la publicité de jeux mobiles. Activision Blizzard pourra apporter aux studios de jeux Xbox les enseignements tirés du développement et de la publication de jeux mobiles." Cependant, pour mener à bien ce projet, Microsoft devra forcément courtiser des développeurs tiers. À cet égard, il semblerait que les développeurs pourront gérer librement leurs applications sur la future plate-forme mobile Xbox, y compris la possibilité de proposer leurs propres systèmes de paiement pour traiter les achats intégrés.