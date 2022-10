Les Technos #371 : GP Explorer, Whisper, Brouteur cosmonaute, Meta Quest Pro,...

• A comme Armageddon (00:01:34) :L'humanité a dévié un astéroide pour la première fois. La NASA confirme que DART a réussi à modifier l'orbite de l'astéroide Dimorphos. (Sources : https://tinyurl.com/2z8g9kx7 • C comme Compteur (00:05:14) :Quand plus d'un million de personnes te regarent sur Twitch. Un million de spectateurs en direct sur Twitch : le GP Explorer de Squeezie explose les compteurs. (Sources : https://tinyurl.com/2o422jut • M comme Meta (00:13:47) :Zuckerberg annonce le Meta Quest Pro. Sortie officielle du Meta Quest Pro et avenir du Metaverse. (Sources : https://tinyurl.com/2z72yk9l • N comme NSFW (00:19:37) :Quand l'IA te sert à faire des images très très osées. Oubliez les deep fakes, les intelligences artificielles génèrent du porno à la chaîne. (Source : https://tinyurl.com/2j6c9obt) • O comme OpenAI (00:25:49) :Whisper. OpenAI lance le système de reconnaissance vocal multilingue Whisper. (Sources : https://tinyurl.com/2h4l2af9 • I comme Identité (00:32:07) :Quand c'est ta trombine qui sert à payer et pas seulement. Les terminaux bancaires seront bientôt remplacés: il sera possible de scanner sa carte d'identité. (Sources : https://tinyurl.com/2zy8hpw9 • I comme Intel (00:42:15) :Intel confirme la fuite du BIOS d'Alder Lake. La fuite du BIOS d'Intel Alder Lake pourrait contenir des secrets vitaux. (Sources : https://tinyurl.com/2pteapqd • S comme Scam (00:50:21) :Quand une japonaise envoie 30.000$ à un "cosmonaute" . Une femme a envoyé 30 000 dollars à son amant en ligne pour qu'il puisse rentrer chez lui depuis la Station spatiale internationale. (Source : https://tinyurl.com/2mhcanwq)