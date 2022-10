Les Technos #370 : Posits, Matter, Maker, Brave, Pliable ou Coulissant ?

Intro (00:00:00)• B comme Brave (00:01:45) :Quand Brave bloque les consentements. Brave va proposer de bloquer les bannières de consentement des cookies. (Sources : https://tinyurl.com/2lshwquk • G comme Google (00:09:15) :"Results about You" bientôt disponible. Google se soucie de la vie privée ? (Source : https://tinyurl.com/2ryhuwmd) • I comme IoT (00:14:26) :What matters ? La spécification Matter a été publiée. (Source : https://tinyurl.com/2jl4akhj) • I comme Intel (00:20:38) :Pliable ou coulissant : choisissez votre camp ! Laptop à écran coulissant. (Source : https://tinyurl.com/2q66ddfv) • J comme Justice (00:26:38) :Quand un responsable de sécurité se retrouve devant la justice. L'ancien RSSI de Uber convoqué devant les tribunaux. (Sources : https://tinyurl.com/2ef28jtn • M comme Maker Faire (00:31:52) :Maker Faire à Lille cette année. Salon du DIY Maker Faire. (Source : https://tinyurl.com/2q4frx6x) • P comme Posits (00:35:01) :Quand on rebat les cartes de l'encodage des nombres. les posits,vous connaissez ? (Sources : https://tinyurl.com/2emc5kpc • S comme Shredder (00:45:05) :Quand on détruit les disques durs. Des millions de disques durs sont détruits tous les ans. (Source : https://tinyurl.com/2kse4jk5) • W comme Wéménon (00:50:37) :Billou veut avoir le feu aux fesses ! Bill Gates Fundation s'occupe des excréments. (Source : https://tinyurl.com/2qnpe9zr)