Les Technos #369 : Fin des CAPTCHA, Stockage d'énergie, Mission DART,...

Intro (00:00:00)• C comme Captcha (00:02:26) :Cloudflare annonce la fin des CAPTCHA. Cloudflare son service Turnstile qui annonce la fin des CAPTCHA. (Sources : https://tinyurl.com/2f6otz99 • C comme Cloud (00:09:44) :72% du cloud européen dominé par les GAFAM. Amazon, Microsoft et Google dominent le cloud européen avec 72% de parts de marché. (Source : https://tinyurl.com/2mhhqcoo) • E comme Energie (00:18:20) :Quand VW s'allie à un opérateur belge du réseau électrique. ...pour stocker de l'énergie grâce aux batteries de voitures électriques. (Source : https://tinyurl.com/2jy78hga) • G comme Gravité (00:26:44) :La gravité comme stockage d'énergie annonce un énorme contrat. Energy Vault décroche un gros contrat en Chine et Californie. (Source : https://tinyurl.com/2zyl2spf) • M comme Muskerie (00:33:18) :Elon Musk tacle les brevets et à la propriété intellectuelle. Elon Musk tacle les brevets et à la propriété intellectuelle. (Source : https://tinyurl.com/2puoc2ju) • N comme NASA (00:41:30) :MISSION DART: Un premier test de défense planétaire pour la NASA. NASA: la mission DART qui vise à protéger la planète des astéroïdes est un succès. (Sources : https://tinyurl.com/2pnzqr6h • P comme Parking (00:46:57) :Quand vous êtes suivi à la trace grâce à votre plaque d'immatriculation. Les parkings et bornes de stationnement permettent de vous suivre grâce à votre plaque d'immatriculation. (Sources : https://tinyurl.com/2gnwoko3 • W comme Wéménon (00:56:36) :La sieste au bureau, oui, sous le bureau c'est encore mieux. Votre nouveau bureau vous permet-il de faire la sieste? (Source : https://tinyurl.com/2pnlfbrk)