Google ferme son service de streaming de jeux Stadia

Nous sommes reconnaissants aux joueurs dévoués de Stadia qui nous accompagnent depuis le début. Nous rembourserons tous les achats de matériel Stadia effectués via le Google Store, ainsi que tous les achats de jeux et de contenus complémentaires effectués via le magasin Stadia. Les joueurs continueront d'avoir accès à leur bibliothèque de jeux et de jouer jusqu'au 18 janvier 2023 afin de pouvoir terminer les dernières sessions de jeu. Nous prévoyons que la majorité des remboursements seront effectués d'ici la mi-janvier 2023. Nous avons plus de détails pour les joueurs sur ce processus dans notre centre d'aide . La plate-forme technologique sous-jacente qui alimente Stadia a fait ses preuves à grande échelle et transcende les jeux. Nous voyons des opportunités évidentes d'appliquer cette technologie à d'autres parties de Google comme YouTube, Google Play et nos efforts de réalité augmentée (AR) - ainsi que de la mettre à la disposition de nos partenaires de l'industrie, ce qui correspond à l'avenir du jeu. . Nous restons profondément attachés au jeu et nous continuerons d'investir dans de nouveaux outils, technologies et plates-formes qui alimentent le succès des développeurs, des partenaires de l'industrie, des clients cloud et des créateurs.

